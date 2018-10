Lyon : la Course des Lumières pour "éclairer la nuit contre le cancer"

Organisée à Lyon depuis 2014, la Marche des Lumières devient la Course des Lumières. Le 24 novembre, cette course solidaire visera à collecter des fonds reversés au Centre Léon Bérard pour lutter contre le cancer.

Depuis 2014, la Marche des Lumières est organisée chaque année à Lyon pour collecter des fonds pour le Centre Léon Bérard et la lutte contre le cancer. Après quatre éditions, la Marche évolue et devient la Course des Lumières, avec une course solidaire non chronométrée le samedi 24 novembre à Lyon où les participants seront "équipés de signes lumineux pour éclairer la nuit contre le cancer".

La manifestation est ouverte à tous, sur inscription sur le site dédié (voir ici). Les frais d'inscription sont de 40 euros pour la marche (dont 30 euros de dons), et 45 euros pour la course (dont 30 euros de dons. Une formule ambassadeur permet à ceux qui le désirent de collecter 100 euros au minimum auprès de leur entourage via une page de dons en ligne. Les frais d'inscription sont alors de 10 euros pour la marche, et 15 euros pour la course (les dons réalisés sont déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66 % et 60 % de l'impôt sur les sociétés).

Le Centre de Lutte contre le Cancer de Lyon et Rhône-Alpes et le Centre Léon Bérard coordonnent plus de 1 700 chercheurs, médecins et soignant. Cette course et cette marche permettront de les aider, tout en s'offrant une belle balade nocturne dans Lyon.