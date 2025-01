Rugby : le LOU affronte les Irlandais de Connacht en Challenge Cup

Déplacement sur la pelouse de Connacht en Irlande pour les lyonnais du LOU ce samedi 11 janvier. Coup d'envoi du match à 21 heures.

Le LOU Rugby a rendez-vous avec la Challenge Cup ce samedi 11 janvier. Les Lyonnais se déplacent en Irlande, dans le cadre de la 3e journée des phases de poule.

Actuellement deuxième du classement avec neuf points grâce à deux victoires contre les équipes de Parme et Cardiff, le LOU compte bien engranger un troisième succès. Et peut-être même détrôner les Irlandais de Connacht, actuellement leaders du classement avec 10 points pris sur 10 possibles.

Une victoire contre Connacht en janvier 2024

Les Rouge et Noir avaient déjà rencontrés les Irlandais de Connacht sur la pelouse du Matmut Stadium lors d'un match le 13 janvier 2024, où ils avaient arrachés la victoire 34 à 20.

Pour ce match décisif pour le LOU, le joueur Félix Lambey a été nommé capitaine. "Ce match est plus important qu’il n’y paraît au premier abord, a-t-il déclaré à nos confrères du Progrès. Pour continuer à faire grandir notre groupe. Pour montrer notre constance et notre consistance à enchaîner des bonnes performances avec un effectif différent. Et puis, de façon plus concrète, pour aller chercher la première place de notre poule, ce qui nous permettrait de jouer les phases finales à domicile." Un bon test pour le reste de la saison du groupe.

Le coup d'envoi du match sera donné à 21 heures, heure française.