Caluire-et-Cuire : la date de l'élection du nouveau maire enfin dévoilée

L'élection du successeur de Philippe Cochet aura lieu le 18 janvier prochain. Le conseiller municipal Bastien Joint devrait, sans surprise, prendre la relève.

La date était très attendue, elle est enfin tombée. Un conseil municipal exceptionnel se tiendra le samedi 18 janvier à 11h30 pour élire le nouveau maire de Caluire-et-Cuire.

Après presque trois mandats à la tête de Caluire, Philippe Cochet (LR) avait été contraint de démissionner, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme, deux ans avec sursis et cinq ans d'inégibilité, pour une affaire d'emplois fictifs. L'ancien édile est accusé de détournements de fonds publics et d'avoir fait travailler son épouse entre 2009 et 2017, alors qu'il était député.

Lire aussi : Philippe Cochet condamné, Bastien Joint va devenir maire de Caluire-et-Cuire

Si la date a mis du temps à sortir, le successeur de Philippe Cochet est déjà tout trouvé. La majorité municipale a décidé de confier le rôle de maire à Bastien Joint, conseiller municipal en charge du projet de ferme urbaine. Âgé de 30 ans, le jeune homme s'était présenté aux élections législatives dans la 5e circonscription du Rhône en juillet 2024 sous l'étiquette des Républicains (LR).

Nouvelles municipales en 2026

Élu la semaine prochaine, Bastien Joint récupèrera un petit bout de mandat, qu'il devra à nouveau défendre en mars 2026. Et le jeune élu compte bien continuer de faire de Caluire-et-Cuire "une ville si agréable à vivre".

Dans un communiqué publié le vendredi 20 décembre, les membres de la majorité caluirarde avaient assuré qu'en "responsabilité, déterminés, unis et soudés autour de Bastien Joint, nous continuerons de travailler au service des Caluirards".