Le parcours de la 77e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé, ce mercredi 29 janvier. La 5e étape partira de Saint-Priest pour l'unique passage dans le Rhône.

C'est officiel, Saint-Priest retrouvera bien le Critérium du Dauphiné ! Ce sera le jeudi 12 juin prochain pour l'unique passage de la course cycliste dans le département du Rhône, à l'occasion de la 77e édition du 8 au 15 juin. Comme dévoilé ce mercredi 29 janvier à l'Hôtel de Région par le comité organisateur, Saint-Priest aura l'honneur d'être la commune de départ de la cinquième étape, longue de 182,6 km jusqu'à Macon en Saône-et-Loire.

Une petite revanche pour la Ville, qui avait été sélectionnée comme point d'arrivée de la cinquième étape (déjà) en 2024. Une chute impressionnante survenue à environ 25 km de l'arrivée avait finalement contraint la direction à neutraliser la course. Les San-priods avaient donc observé une arrivée groupée du peloton, décimé et sans vainqueur au bout. "L'issue était malheureuse. On est très, très contents de retrouver le Critérium cette année. En tant que ville de départ cette fois-ci, donc on aura moins de risques pour les chutes", sourit Laurent Scheiwe, adjoint délégué aux sports à la Ville de Saint-Priest.

Quatre cols répertoriés au classement de la montagne

Présenté par les anciens champions cyclistes et désormais directeurs Bernard Thévenet et Gilles Maignan, le parcours 2025 débutera à Domérat dans l'Allier et l'arrivée finale sera jugée au plateau du Mont-Cenis. Au total, onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes seront traversés : l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Isère, l'Ardèche, le Rhône, la Saône-et-Loire, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie.

L'étape au départ de Saint-Priest, qui se déroulera le lendemain du contre-la-montre individuel, devrait se lancer "réellement" - Saint-Priest étant le lieu du départ fictif, de l'échauffement - du côté de Genas. Elle se dirigera ensuite très rapidement vers l'Ain puis la Saône-et-Loire et comptabilisera quatre cols répertoriés (deux de 4e catégorie, deux de 3e catégorie), placés dans la deuxième partie du parcours.

Dans le détail, le parcours de la 5e étape entre Saint-Priest et Mâcon.

"Les baroudeurs devront saisir leur chance parce que, sur le final (du Critérium du Dauphiné, Ndlr), ils auront peu de chances de triompher. Les sprinteurs n'auront pas forcément l'embarras du choix s'ils veulent gagner, donc j'imagine une vraie bagarre", prédit Christian Prudhomme, directeur du cyclisme d’Amaury Sport Organisation, en charge de l'organisation de cette course qu'il juge comme "l'une des plus grandes du monde".

Et si Saint-Priest rêvait plus grand ?

Bernard Thévenet, lui, espère un jour revoir Saint-Priest comme ville d'arrivée "sur cette magnifique ligne droite" au programme de l'édition 2024. "C'est un passage important, estime de son côté Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. On a une grande région. Elle est faite d'une diversité de paysages, de territoires et de terrains de jeu sportif. En étant sur cet endroit à Saint-Priest, on arrive après l'Auvergne et avant la partie des Alpes. Donc, c'est aussi un beau trait d'union sur l'ensemble de nos territoires".

Si Saint-Priest est parvenue à remettre le couvercle cette année, la commune du maire Gilles Gascon vise encore plus haut. "On veut rester dans le sillon de l'organisation du Critérium et, pourquoi pas, viser l'accueil d'une étape du Tour de France", affirme l'adjoint Laurent Scheiwe. Le parcours 2025 étant déjà bouclé, rendez-vous pris pour 2026. D'ici là, le Slovène Tadej Pogačar, le Danois Jonas Vingegaard ou encore le Belge Remco Evenepoel auront tous les trois traversé la commune. Sans oublier, surtout, la dernière apparition dans le Rhône de l'Auvergnant Romain Bardet au sein du peloton professionnel.

