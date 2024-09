Autour de Lyon : des itinéraires pour se (re)mettre en selle

Lyon Capitale vous propose cinq sorties à vélo à faire en famille, sur des chemins ou le bitume au départ de Lyon.

Pour profiter d’une sortie vélo avec les enfants, mieux vaut privilégier les pistes cyclables et, dans l’attente du déploiement des Voies lyonnaises, nous vous conseillons de caboter autour des fleuves.

Du Vieux Rhône au Grand Large

Point de départ : pont de la Guillotière

Distance : 35 km

Dénivelé : 45 m

Temps estimé : 3 heures 30 (sans la pause pique-nique)

Grâce à la ViaRhôna, il est possible de relier Lyon à Genève à vélo de manière sécurisée. Avec les bambins, visez moins loin. Le parc de Miribel-Jonage suffira largement pour une sortie d’une vingtaine de kilomètres. Commencez par les berges du Rhône pour que les enfants prennent leur rythme et leurs marques. À hauteur du parc de la Tête-d’Or, la route goudronnée laisse place à un large chemin en terre tout à fait carrossable pour des vélos de ville ou de route. L’itinéraire longe ensuite le parc de la Feyssine. Le passage au-dessus du périphérique, sur une piste cyclable toujours, est moins glamour. Après les Puces du canal, vous longerez ensuite le Vieux Rhône, plus sauvage et surprenant. Cinq kilomètres plus loin, vous arriverez dans le parc de Miribel où un pique-nique au bord de l’eau permettra aux enfants de reprendre des forces. Continuez ensuite en direction du Grand Large par des pistes cyclables avant d’arriver le long du chemin de Halage. Prenez à droite en direction de Villeurbanne puis traversez le canal de Jonage sur le pont de votre choix. Vous longerez l’usine hydroélectrique de Cusset avant de retrouver le chemin que vous aurez pris à l’aller.