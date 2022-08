Loire. Violent accident de la route, deux adolescents en urgence absolue

Une collision s'est produite ce samedi après midi à Mably, près de Roanne, entre une moto et une voiture. Deux jeunes ont été héliportés, selon Le Progrès.

Deux adolescents de 17 et 14 ans qui chevauchaient une moto, l'un pilotant, l'autre derrière lui, sont entrés en collision avec une BMW samedi après-midi sur la route de Briennon, dans la Loire. Les jeunes, qui roulaient en direction de Mably, se seraient décalés à gauche, heurtant alors la voiture qui roulait dans l'autre sens, selon nos confrères.

Deux hélicoptères nécessaires

Le choc les a alors projetés 25 mètres plus loin, provoquant chez les deux un traumatisme crânien et laissant le plus jeune inconscient. Au vu de la gravité de leur état, la venue de deux hélicoptères a été nécessaire pour les transférer à l'hôpital – l'un à Lyon, l'autre à Saint-Etienne. Sous le choc, les passagers de la voiture n'ont pas été blessés.