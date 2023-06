Dans la région, le festival Nuits des forêts revient du 8 au 19 juin

Le festival nuits des forêts revient pour une 4e édition dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 9 au 18 juin.

Pendant plus d'une dizaine de jours, le festival Les nuits des forêts fait son retour en Auvergne-Rhône-Alpes, du 9 au 18 juin. Le festival a avant tout vocation à sensibiliser les citoyens sur l'importance des forêts. L'événement permet d’aller à la rencontre de celles et ceux qui contribuent à l’entretien et à la protection des forêts, et de se reconnecter à la nature de manière sensible à l’occasion de spectacles, expositions d’œuvres et autres expériences atypiques et immersives, de jour comme de nuit. L'événement est gratuit et se fait sur réservation sur le site.

Dans le Rhône le 9 juin

Partout en France et dans la région, le festival fait une halte dans le Rhône vendredi 9 juin, et plus précisément dans la forêt alluviale des îles et lônes, à Grigny. Le festival invite les participants à mieux connaître le fragile écosystème en se baladant sur l'île de la table ronde.

À noter qu'avec 37% du territoire aurhalpin composé de forêts, soit deux millions d'hectares, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la 2e région française en surface forestière.