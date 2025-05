Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 9 au 11 mai

Expositions, visites et festival, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables du week-end du vendredi 9 au dimanche 11 mai.

A la découverte des coulisses de l'Opéra

Samedi 10 mai, les équipes de l'Opéra de Lyon vous accueillent pour découvrir les coulisses du site culturel. L'occasion d'en apprendre plus et de découvrir les secrets du lieu mythique. Au programme : des visites de lieux insolites, des rencontres avec les différents corps de métier de l'Opéra, et des ateliers participatifs pour toute la famille.

Plus d'informations ici.

Le Louvre exposé à la Part-Dieu

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu (Crédit : Romane Thevenot)

C'est le premier week-end pour découvrir l'exposition "J'habite au Louvre" à la Part-Dieu. Jusqu'à dimanche, des répliques de la célèbre Joconde de Léonard de Vinci ou du Gladiateur Borghèse d'Agasias d'Éphèse sont visibles dans un espace de 150 m2 au coeur du centre commercial de la Part-Dieu. Après ce week-end les oeuvres continueront leur chemin dans d'autres villes de l'hexagone.

Toutes les informations sont à retrouver ici.

Concert à la Chapelle de la Trinité

Avis aux amateurs de musique classique. Du 9 au 11 mai la Chapelle de la Trinité accueille le festival Chapelle Sauvage. Au programme : trois jours de concerts et de performances artistiques venant questionner les liens entre nature et musique en hommage à Vivaldi. L'occasion de découvrir la Chapelle de la Trinité comme vous ne l'avez jamais vu.

Informations complémentaires sur ce lien

Visite guidée au théâtre des Célestins

Théatre des Célestins @GL

Samedi 10 mai, le théâtre des Célestins ouvre ses portes aux visites guidées. A cette occasion des médiateurs accompagneront le public au sein de l'institution. De la Grande salle rouge et or à la Célestine, en passant par le foyer du public et le foyer des artistes, cette visite sera l'occasion de découvrir les moindres recoins du lieu.

Informations sur le site du théâtre.