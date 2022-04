Présidentielle 2022 : Macron en ballottage favorable dans les sondages

Chaque semaine, Lyon Capitale vous propose un récap’ des intentions de vote à la présidentielle en s’appuyant sur les sondages quotidiens Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio.

Si l’affiche du second tour de l’élection présidentielle de 2022 est bien la même qu’en 2017, le match n’est plus vraiment le même. En cinq ans, le front républicain s’est clairement effrité. C’est en tout cas ce qui ressort de nos sondages quotidiens Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio. Ils donnent une victoire pour Emmanuel Macron, mais avec une marge très inférieure à 2017. Le président sortant ne serait réélu qu’avec 53,5% des suffrages, soit 13 points qu’il y a cinq ans. La première semaine de campagne d’entre deux tours n’a pas significativement fait bouger les lignes. La candidate du Rassemblement national a perdu un point dans les intentions de vote (47,5%). Dans les derniers jours de la campagne de premier tour, elle avait été créditée de 48%. Elle est depuis en légère baisse.

Les électeurs de Mélenchon au centre de toutes les attentions

À la différence de 2017, Marine Le Pen bénéficie de réserves de voix. Elle capterait ainsi 81% de l’électorat d’Éric Zemmour (7,07% au premier tour), 27% de celui de Valérie Pécresse et 18% de celui de Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (21,95%) détiennent, en partie, la clé du scrutin. À ce stade, ils s’abstiendraient presque majoritairement (49%) ou pencheraient en faveur d’Emmanuel Macron : 33%. L’électorat de Yannick Jadot semble se poser un peu moins de questions : 53% en faveur du président sortant et 42% d’abstentionnistes.

Quant aux abstentionnistes du premier tour, l’autre grande réserve de voix, ils pourraient, selon notre sondage, ne pas faire de différences majeures. Il se partage presque équitablement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et surtout la moitié d’entre eux n’a pas prévu de prendre position.