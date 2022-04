Après une journée rouge la veille, Bison Futé prévoit une journée orange ce samedi 16 avril autour de Lyon et sa région. Cela devrait boucher dans les deux sens de circulation.

Comme chaque année, du monde est attendu sur la route pour ce week-end de Pâques. La journée rouge de la veille, vendredi 15 avril, laisse désormais place à une journée orange en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 13 avril. Dans les deux sens de circulation, selon Bison Futé.

Éviter l'axe Lyon-Orange

Cependant, les départs se feront majoritairement dans la matinée, jusqu'en début de soirée. "Évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 8h à 20h et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 20h", indique Bison Futé sur son site internet.

À noter que demain, dimanche 17 avril, la journée est classée verte au niveau national.