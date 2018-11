“Un biopic sur Collomb ?” : Luchini se moque du futur maire de Lyon 

L'acteur qui interprétera le rôle d'un maire de Lyon dans Alice et le maire s'est moqué de Gérard Collomb qui a fait des pieds et des mains pour que le film n'ait pas l'air d'un biopic sur sa vie.

Un maire de Lyon blasé et incapable de trouver de nouvelles idées après trente ans d’exercice du pouvoir. C’est le futur rôle de Fabrice Luchini au cinéma dans Alice et le maire et Gérard Collomb redoutait qu’il ait, pour les spectateurs, des allures de biopic. À tel point que la ville de Lyon a refusé la demande de tournage à l'hôtel de ville des équipes du film. Comme nous l'écrivions en septembre, Gérard Collomb aurait même donné consigne à ses équipes de ne pas participer au casting du film.

Alors biopic ou pas biopic ? Fabrice Luchini a répondu sans détour au journal Le Figaro. “Gérard Collomb a-t-il pu croire une seconde qu'il s'agissait d'un biopic sur lui ? Franchement ? Un biopic sur Collomb ? Avec moi dans son rôle ?”, a répondu l’acteur. “S'il [Gérard Collomb] a effectivement envisagé cette perspective, cela en dit long sur l'état de dérive de notre classe politique ! ”, a lancé Fabrice Luchini qui a ajouté que les hommes politiques l’“amusent” et qu'il tente de “comprendre leurs névroses”.