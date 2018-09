Luchini maire de Lyon : le film qui ne fait pas rire Collomb

Un maire de Lyon blasé et incapable de trouver de nouvelles idées après trente ans d’exercice du pouvoir. C’est le futur rôle de Fabrice Luchini au cinéma et Gérard Collomb redoute qu’il ait, pour les spectateurs, des allures de biopic. Le tournage a commencé à Lyon à la fin du mois d’août sans le soutien de la Ville de Lyon et des élus lyonnais, priés de ne pas y participer.

“Après trente ans passés dans la politique, le maire de Lyon est un homme épuisé, incapable de renouveler son discours et ses idées. Son équipe lui adjoint alors une jeune philosophe, Alice, chargée de le stimuler intellectuellement...” C'est la présentation, sur Allociné, du prochain film du comédien Fabrice Luchini, Alice et le maire. Le tournage a commencé à la fin du mois d'août, à Lyon. Avec un tel scénario, la mention “Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite” n'a pas suffi à amadouer Gérard Collomb, qui apprécie très peu ce projet cinématographique. Surtout que le film devrait sortir au second semestre 2019, à quelques mois des municipales, au moment même où il espère faire son retour à Lyon. Pas emballé par ce scénario, le ministre de l'Intérieur a fait passer le message aux élus et aux services lyonnais de rester à distance du film.