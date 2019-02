Sondage Ifop/Fiducial : Collomb remonte, la classe politique dégringole

Autrefois situé assez loin dans le tableau de bord des personnalités politiques, Gérard Collomb figure désormais à la 7e place. Pourtant l’opinion positive sur le maire de Lyon a peu évolué en six mois.

Dans le dernier tableau de bord des personnalités Ifop/Fiducial* pour Sud Radio et Paris Match, Gérard Collomb devient la 7e personnalité préférée des Français. Le maire de Lyon a gagné 2 points de popularité depuis janvier et atteint 44 % de bonne opinion. Une bonne position en trompe l'oeil pour l'ancien ministre de l'Intérieur. Au moment de son départ du gouvernement en septembre 2018, Gérard Collomb était crédité de 40 % d'opinion positive. Un pourcentage proche de celui actuel alors qu'il ne figurait qu'à la 19e place du classement. Si Gérard Collomb a grimpé, c'est donc surtout parce que l'opinion positive de la classe politique a dégringolé en cinq mois durant lesquelles le mouvement des gilets jaunes a changé la donne politique. L'opinion positive moyenne des 25 premières personnalités politiques du classement est passée de 44,4 % en septembre 2018 à 41 % en février 2019.

Dans ce dernier classement c'est toujours Nicolas Hulot qui est en tête avec 73 % d'opinion positive, devant Alain Juppé (56 %), Jean-Yves Le Drian (49 %), Édouard Philippe (47 %), François Bayrou (46 %), et Ségolène Royal (46 %). Le Premier ministre gagne 6 points en un mois. Autant que le président de la République, Emmanuel Macron (36 %). Autre élu régional, Laurent Wauquiez prend lui aussi trois points et s'établit à la 20e position de ce tableau avec 34 % d'opinion positive soit autant que Jean-Luc Mélenchon. Chez les élus LR, il est devancé par Xavier Bertrand (41 %) et Valérie Pecresse (39 %).

*L’enquête a été menée par téléphone du 8 au 9 février 2019 auprès d’un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération.