Sondage en Auvergne-Rhône-Alpes : un boulevard pour Laurent Wauquiez

Notre sondage Ifop-Fiducial, à quelques mois des élections régionales, fait de Laurent Wauquiez (LR) le grand favori du scrutin. Il arriverait largement en tête du premier et du second tour, bénéficiant d’un émiettement de ses opposants de gauche comme de droite et d’un bilan perçu comme satisfaisant. À gauche, ce sondage relativise l’effet Najat Vallaud-Belkacem sur lequel misaient les socialistes.

Après ses déconvenues nationales des dernières années, Laurent Wauquiez peut se rassurer. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qu’il préside, les planètes s’alignent pour lui. Un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio le place en grand favori des prochaines élections régionales qui devraient être reportées de mars à juin en raison du contexte sanitaire. Quelle que soit la configuration du second tour, il l’emporterait largement : 36 % des intentions de vote dans une quadrangulaire et 43 % dans une triangulaire. Dans ce dernier scénario, il réaliserait même un score supérieur de 3 points à celui de 2015, année de son élection à la présidence du conseil régional. Son équation personnelle a pourtant connu quelques accrocs entre-temps.