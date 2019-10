Rhône et Grand Lyon : le MoDem désigne ses chefs de file

Le Mouvement Démocrate a annoncé ce mardi la liste de ses têtes de liste dans la métropole de Lyon et le Rhône.

Dans le cadre des élections métropolitaines et municipales de 2020 qui auront lieu en mars prochain, le MoDem a désigné ses chefs de file à Lyon. Parti pivot, le Mouvement Démocrate, qui est dans la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, mais aussi dans la majorité de Laurent Wauquiez à la région, assure que ses élus “se présenteront unis à l’occasion des élections métropolitaines et municipales” et qu'ils s'inscriront “dans une démarche collective et d’intérêt général”. “Le Mouvement Démocrate travaille depuis plusieurs mois sur des propositions pour les habitants de la Métropole et des communes de notre territoire, propositions qui seront rendues publiques très prochainement”, assure le parti dans un communiqué.

La liste des chefs de files :

Fouziya Bouzerda, Eric Desbos, Frédéric Herlemont, Saliha Mertani, Françoise Magnin, Danielle Attias, Claude Roger, Bruno Viret-Lange, Jacques Chotard, Catherine Panassier, Bertrand Jabouley, Christophe Pouget, Christine Bertin, Claude Lardy, François-Xavier Penicaud, Maxime Bischoffe, Charlotte Hoffmann, Stéphane Boutorine Amandine Di Loreto, Emilie Prost, Cyrille Isaac-Sibille, Benoit Courtin, Carine Frappa-Rousse, Emmanuelle Pelluet, Céline Bos, Pierre-Jacques Brivet, Jean-Paul Berne, Thomas Delpech, Sylvain Husson, Raphaël Petozzi.