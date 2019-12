Région : l'opposition ironise sur les 16 nouvelles berlines de Wauquiez

L'opposition Socialiste & Démocrate au conseil régional a dénoncé l'arrivée de seize nouvelles berlines Peugeot 508 pour la majorité de Laurent Wauquiez.

Fraîchement élu président du conseil général, Laurent Wauquiez avait fait du parc automobile de la région le symbole de “la mauvaise gestion” de l'ancienne majorité socialiste. Un coup de com’ (lire ici) qui avait conduit à la vente de 67 voitures. Ce samedi, l'opposition socialiste s'est amusée de voir arriver dans le parking du Conseil régional seize nouvelles berlines Peugeot 508. “C'est incompréhensible alors qu'il va y avoir un mouvement social, s'acheter des voitures de luxe pour les directeurs généraux et vice-présidents”, critique l'opposition socialiste à la région. “À l'époque, on parlait quand même de Clio et de Kangoo pour les services. Pas de berline de 40 000 euros pour les élus”, ajoutent-ils.

Contactée, la région explique avoir “dû changer des véhicules qui avaient atteint les 150 000 km”. “Ils posaient des problèmes en terme de sécurité et de frais d'entretien. Quiconque a géré une collectivité ou une entreprise c'est que renouveler sa flotte est plutôt synonyme de bonne gestion”, ajoute l'entourage de Laurent Wauquiez. Ces derniers assurent que le prix d'achat “est largement en deçà des 40 000 euros”. “Si vraiment ils veulent parler de gabegie, on peut ressortir leurs frais de taxis et de VTC, que l'on a supprimé, et qui représentaient 180 000€ d’économie pour la collectivité”, prévient la majorité régionale.