Près de Lyon : à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, la gare victime de son succès

La SNCF est intimement liée à la ville de Saint-Germain-au-Mont-d’Or (3 000 habitants). La commune abrite la plus importante halte ferroviaire du territoire. Un héritage du siècle dernier quand s’était installée une gare de triage en bordure de Saône. La cité cheminote construite à proximité pour accueillir les ouvriers a donné une tonalité plus populaire à cette bourgade du Val de Saône. Elle est en cours de démantèlement et sera remplacée par des constructions neuves. Aujourd’hui, la SNCF est encore au cœur des débats dans la commune, mais pour des raisons de parking. La gare de Saint-Germain-au-Mont-d’Or est victime de son succès. Elle est la seule du territoire à proposer deux liaisons avec Lyon : l’une vers Vaise et l’autre à la Part-Dieu. Le cadencement est donc supérieur à ses voisines de Neuville-sur-Saône ou d’Albigny-sur-Saône.