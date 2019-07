Municipales et métropolitaines à Lyon : comment va se passer le vote ?

En 2020, les conseillers métropolitains seront élus pour la première fois au suffrage universel direct. L'élection pour le Grand Lyon aura lieu en même temps que les élections municipales. Explications sur les modalités des deux scrutins.

La bataille entre David Kimelfeld et Gérard Collomb et l’investiture Les Républicains de François-Noël Buffet ont récemment mis sur le devant de la scène l’élection métropolitaine de 2020 dans l’agglomération lyonnaise. Pour la première fois, les élus de la métropole de Lyon seront élus au suffrage universel direct. Comme pour les municipales, le scrutin se fera pas listes paritaires – un homme une femme par alternance - à deux tours majoritaires avec une dose de proportionnelle. Pour faire simple, le mode d'élection sera le même que pour les communes de plus de 1000 habitants, donc le même que celui que l'on connaît déjà pour les municipales à Lyon.

Dans les deux élections, au premier tour, un candidat recevant plus de 50 % des suffrages plus un sera élu directement avec la moitié de siège. Pour les autres, ils sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste gagnante.

Si personne n'atteint ce seuil, seules les listes ayant obtenu au moins 10 % lors du 1er tour peuvent se maintenir au second. Lors de ce second tour, l'équipe qui arrive en tête recevra la moitié des sièges. Ceux restants seront là aussi réparties entre toutes les listes, y compris la gagnante.

À Lyon, le scrutin se déroulera par arrondissement. Pour le Grand Lyon, la carte sera divisée en 14 circonscriptions, dont six à Lyon et une à Villeurbanne. Ces circonscriptions auront un nombre d'élus à peu près conforme à leur poids démographique. Dans les arrondissements et circonscriptions, les élus seront donc désignés par secteur. Chacun de ces secteurs aura une liste, un candidat ne pouvant être présent sur plusieurs listes. Pour clarifier les choses, le nom de la tête de liste de l'élection devrait être inscrit sur le bulletin même si celui-ci ne se présente pas dans le secteur en question.

On ne connaît pas encore les dates des deux tours des élections municipales et métropolitaines de 2020. On sait par contre que les Lyonnais et tous les habitants de l'agglomération seront donc amenés à voter deux fois le même jour. Dans chaque bureau de vote, des bulletins seront proposés pour les municipales et pour les élections métropolitaines. Même si le maire de la commune a été élu au 1er tour, il faudra donc retourner voter le week-end d'après pour la liste métropolitaine.