Métropole de Lyon : municipale partielle de Chassieu le 26 septembre, deux listes en course

Les habitants de la commune de Chassieu, près de Lyon, devront à nouveau se rendre aux urnes les 26 septembre et 3 octobre pour élire leur maire, suite à l’annulation par le Conseil d’État du scrutin de 2020.

En juin 2020, Jean-Jacques Sellès avait été réélu, "à la moyenne d'âge de la liste", maire de Chassieu. Il était arrivé à égalité parfaite au 2e tour (1285 voix chacun) avec sa concurrente Sylvaine Coponat. Cette dernière avait déposé un recours devant le tribunal administratif pour des "irrégularités dans la campagne". Ont notamment été examinées plusieurs pièces dans le dossier, notamment la publication de trois bulletins spéciaux "flash covid" pendant la campagne électorale mais aussi la présence d'une tribune mal placée dans le bulletin municipal et des distributions de places de l'OL à des enfants. L'élection a été annulée par le tribunal administratif puis par le conseil d'Etat.

Ce nouveau scrutin, un an et demi après le premier, se tiendra le 26 septembre 2021 et pourrait se poursuivre le 3 octobre en cas de second tour.

Il y avait eu 4 listes au 1er tour en 2020. Celle de Coponat, celle de Sellès, celle de la conseillère métropolitaine écologiste Joëlle Percet et celle du candidat divers gauche Jean-François Leone.

Il y en aura que 2 au 1er tour en 2021. Celle du désormais ancien maire Jean-Jacques Sellès et celle de Sylvaine Coponat. Jean-François Leone sera sur la liste de Mme Coponat, à la 2e place.

