Lyon : Stéphane Guilland demande de “l'humilité” à Gérard Collomb

L'élu LR de la ville de Lyon a appelé Gérard Collomb a plus “d'humilité” après son absence à la métropole et en se comparant à Georges Clémenceau.

Le chef de file du groupe Les Républicains à la ville de Lyon a appelé Gérard Collomb à faire preuve de “plus d'humilité”. Une référence certaine à l'hubris dont avait parlé celui qui était ministre de l'Intérieur à propos du gouvernement en septembre. “Au lendemain d’une réélection comme maire de Lyon réduite aux acquêts, il se compare dans une interview parue dans le Progrès ce jour à Georges Clemenceau, rien de moins ! Pour le centenaire de l’Armistice, il fallait oser !”, a lancé l'élu LR. Selon l'élu du 8e arrondissement, “il est plus que jamais urgent que Gérard Collomb revienne à plus d’humilité alors même qu’il n’a pas eu le courage de venir lundi après-midi au Conseil de la Métropole où il n’a pas mis les pieds depuis 16 mois.” Une absence de conseil de la métropole remarquée ce lundi par les élus LR qui ont demandé à David Kimelfeld s'il avait bien sanctionné financièrement Gérard Collomb pour ses absences depuis plus d'un an. Le président de la métropole a répondu par l'affirmative sans pour autant apporter plus de précisions.