Lyon renonce à financer Notre-Dame : Brugnera critique le choix de Collomb

La députée du Rhône a critiqué dans un communiqué le choix de la ville de Lyon de ne pas financer la cathédrale Notre-Dame de Paris suite à la fermeture de la souscription nationale organisée par la Fondation du Patrimoine.

Ce lundi le conseille municipal de la ville de Lyon a annoncé qu'il retirait la délibération de 200 000 euros sur le financement de la cathédrale Notre-Dame de Paris la souscription ayant été fermée par la Fondation du patrimoine. Une décision qu'a regrettée la députée de Lyon Anne Brugnera dans un communiqué. “Cette décision unilatérale de la Fondation du Patrimoine d’arrêter la collecte est prématurée et plus que dommageable. Le Maire de Lyon aurait néanmoins pu amender la délibération et prévoir de verser le don à la Fondation de France, un partenaire de longue date de la Ville de Lyon, ou à la Fondation Notre-Dame”, a déclaré l'ancienne adjointe de Gérard Collomb.

Anne Brugnera espère désormais qu’une délibération sera présentée lors du prochain conseil municipal “afin d’honorer la promesse faite par M. Gérard Collomb dans les jours qui ont suivi l’incendie. Car les promesses doivent être tenues.” Hier lors du conseil, le maire de Lyon a assuré que la ville “attendra de voir l'évolution du dossier”.