Lyon : Kimelfeld veut envisager des alternatives à l'Anneau des sciences

Alors que La République en Marche peine à trancher entre David Kimelfeld et Gérard Collomb, le président de la métropole de Lyon a envoyé un signal fort ce samedi matin en réunissant plus de 500 personnes autour de lui et des élus venus d'horizons politiques différents. "Je suis le seul en capacité de rassembler", avance David Kimelfeld.