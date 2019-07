Lyon : et si le stationnement de surface était interdit en Presqu'île ?

C'est ce que propose Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement qui souhaite, dans plusieurs quartiers de Lyon, le compenser par la création de parkings souterrains ou en élévation.

Dans une interview accordée au magazine “Nouveau Lyon”, Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement propose d'interdire le stationnement de surface en Presqu'île. “Avec de nouveaux parkings pour résidents, on pourrait supprimer des places en surface en conservant seulement des zones pour décharger ou livrer un magasin”, explique l'élu centriste.

Un projet déjà présent dans son programme de 2014. Pour la Presqu'île, il envisage notamment la création d'un parking souterrain sous l'axe nord/sud entre le Sofitel et le lycée Récamier. “Il couvrirait les trois quarts des besoins pour les résidents”, assure-t-il auprès de nos confrères. Denis Broliquier souhaiterait même étendre cette interdiction de stationnement en surface aux secteurs Guillotière, Jean-Macé et à d'autres endroits du 3e arrondissement. “Ce serait donnant, donnant. On crée 60 places dans un parking résident de proximité et on en supprime 60 sur la chaussée”, assure-t-il.

Cette réflexion arrive alors que le projet de piétonnisation de la métropole va être expérimenté dès la rentrée un jour par mois. Un projet dont Lyon Capitale vous parlait début juillet (voir ci-dessous).