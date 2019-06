Lyon : des militants et élus LREM critiquent la commission d’investiture

Inquiets par la nomination de Dominique Perben et Jean-Marie Girier au sein de la commission nationale d’investiture de La République en Marche, des militants et élus lyonnais, proches de Gérard Collomb, ont demandé que cette instance soit modifiée.

Dans une lettre adressée à Stanislas Guérini, une petite quarantaine de militants LREM du Rhône ont souhaité interpeller le délégué général de la République en Marche sur la composition de la commission nationale d’investiture (CNI) de leur mouvement.

“Le 3 juin, nous avons découvert avec étonnement, la liste des personnalités constituant la CNI de notre mouvement. En effet, parmi les membres décisionnaires de cette commission, définis comme représentatifs des territoires, figurent les noms de Jean-Marie Girier et de Dominique Perben. Or, la présence de ces deux personnalités, liées à Lyon et à sa métropole, porte gravement atteinte à la neutralité du processus de désignation et à la sérénité dans lesquelles se fera le choix du futur candidat de notre territoire”, écrivent les élus et militants.

En effet, comme nous l'écrivions début juin. Dominique Perben, défait par Gérard Collomb aux municipales de 2008, passé En Marche depuis, aura son mot à dire sur les investitures lyonnaises en 2020. Tout comme Jean-Marie Girier, un ancien collaborateur du maire de Lyon qui a depuis pris ses distances.

“Nous ne sommes pas sans savoir qu’à maintes reprises, monsieur Jean-Marie Girier a fait état de son engagement contre Gérard Collomb, et qu’il semble également vouloir s’investir directement sur le territoire lyonnais et villeurbannais. Monsieur Dominique Perben, quant à lui, fut le candidat UMP malheureux, qui a perdu face à Gérard Collomb, aux élections municipales de Lyon en 2008. Il avait alors livré une campagne d’une telle violence à l’égard de Gérard Collomb, que cette antériorité nous semble difficilement compatible avec l’objectivité nécessaire pour cette mission”, ajoutent les signataires de cette lettre ouverte.

Dénonçant une absence de “neutralité” ils assurent éprouver “une grande déception et inquiétude pour [leur] territoire et [leur] mouvement” et demandent que les “instances nationales revoient la composition pour la bonne sérénité des débats”.

Les signataires :