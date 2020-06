Lyon : Denis Broliquier rejoint l'alliance Collomb/LR

Le maire du 2e arrondissement dit vouloir “faire barrage à l’extrême gauche et à l’idéologie”.

Denis Broliquier a annoncé ce mercredi qu'il rejoignait l'alliance Collomb/LR “pour faire barrage à l’extrême gauche et à l’idéologie”. “L’alliance annoncée des Verts avec la gauche et l’extrême gauche change la donne. J’ai toujours fait le choix du centre, de la modération et de l’intérêt de Lyon et des Lyonnais. Fidèle à mes convictions, aujourd’hui, c’est l’intérêt de Lyon qui me préoccupe encore”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Et d'ajouter : “Aujourd’hui, nous n’imaginons pas que la France Insoumise et les partisans de la décroissance puissent parvenir aux commandes de Lyon et de la Métropole. L’écologie est un enjeu crucial qui ne doit pas être opposé à l’économie. Nous devons au contraire construire une croissance économique raisonnée pour générer les moyens de mieux répondre aux enjeux environnementaux. L’idéologie n’a jamais apporté de solutions durables.”

“Si nous avons été concurrents en bien des occasions, aujourd’hui, nécessité fait loi pour assurer un avenir équilibré et durable à Lyon dans un contexte de crise économique majeure”, a conclu le maire du 2e arrondissement de Lyon.