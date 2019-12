Lyon : de peur d'être espionné, Collomb écarte ses officiers de sécurité

L’inédit scrutin métropolitain soulève de nombreuses questions, à trois mois de son entrée en vigueur. Et assez peu de réponses. Beaucoup de candidats estiment même que les élections de mars pourraient déboucher sur une absence de majorité à la mairie de Lyon et plus encore à la métropole. Ce manque de visibilité laisse entrevoir une multitude de scénarios et pourrait accoucher d’alliances surprenantes.