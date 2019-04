Lyon : Collomb s'engage à ne pas augmenter les impôts s'il est élu

Le maire de Lyon dont on ne sait pas encore s’il sera candidat à la ville a assuré que sa majorité n’augmentera pas les impôts lors de son prochain mandat. Chose qu’il avait lui-même faite après chacune de ses élections.

Après avoir augmenté les impôts de 5 % lors de son premier mandat, de 6 % lors du 2e et à nouveau de 5 % lors de ce mandat, Gérard Collomb a annoncé que “sa majorité s'engage à ne pas augmenter les taux d'imposition lors du prochain mandat”. “Si nous sommes réélus, c'est un engagement que nous prenons envers les Lyonnais parce que nous en avons les moyens et parce que l'on a géré notre budget de manière rigoureuse au cours dernières années”, a-t-il ajouté. Il s'agit ainsi de la première annonce de campagne du candidat Collomb. Un candidat qui briguerait plutôt le poste de président du Grand Lyon et non celui de maire.

“Cela fera 15 à 18 millions d'euros en moins pour la ville de Lyon”, a précisé Gérard Collomb. Actuellement, la taxe d'habitation rapporte 186 millions d'euros à la municipalité et la taxe foncière sur le bâti 171 millions d’euros. Dans les faits, l’annonce du maire de Lyon concerne surtout la taxe foncière sur le bâti puisque le gouvernement a annoncé la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages d’ici 2022. L’ancien ministre de l’Intérieur a par ailleurs déclaré que c’est “grâce à la bonne capacité de désendettement de la ville de Lyon (4,3%n NdlR) qu’il a pu faire cette annonce”.