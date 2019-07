Lyon : Collomb insiste, lui à la métropole, Kimelfeld à la ville 

Gérard Collomb a proposé à Emmanuel Macron d'être investi à la métropole de Lyon et que David Kimelfeld le soit à la mairie de Lyon.

Interviewé ce matin sur Cnews, comme David Kimelfeld la semaine dernière, Gérard Collomb en a dit un peu plus sur les discussions qu'il a avec Emmanuel Macron à propos des élections municipales et métropolitaines à Lyon. Le maire de Lyon, lors d'un dîner qui a eu lieu dimanche soir chez Léon de Lyon, aurait proposé de faire un “ticket” avec David Kimelfeld à la ville et lui à la métropole. Le maire de Lyon serait même prêt à laisser la main durant son mandat. “C'est un engagement dans le temps où je commencerais mon mandat à la métropole. On irait en ticket pour préparer la gouvernance de la ville et après on préparerait la succession. Il se peut qu'il y ait un passage de témoin”, a-t-il déclaré.

L'actuel président de la métropole de Lyon accepterait-il ce deal sans certitude ? “Je ne suis pas un homme qui aime pouvoir le pouvoir, qui aime les honneurs, qui aime l'argent. Moi j'aime ma ville. À Lyon on pense que ma parole suffit. Quand on s'est engagé sur quelque chose et que la confiance est là, il n'y a pas besoin de passer devant le notaire. Vous ne trouverez personne dans la ville qui pourrait vous dire : ‘Gérard Collomb n'a pas tenu parole’”, assure-t-il.

Le maire de Lyon depuis 2001 veut maintenant que la question soit tranchée rapidement – avant l'été - pour se mettre d'accord avec David Kimeldeld “sur la composition des listes”. “Pourquoi ne pas faire campagne ensemble ?”, questionne-t-il. “Si par le passé tous les gens avec qui j'ai eu des problèmes, je les avais écartés, je ne serais pas maire de Lyon aujourd'hui”.

Gérard Collomb assure cependant qu'il ne demandera pas l'investiture LREM contrairement à l'actuel président de la métropole. “On connaît un peu mon passé, mon cursus et ce que j'ai fait. Ce n'est pas sur dossier que seront étudiées les candidatures”, a conclu le maire de Lyon.