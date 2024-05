Les écologistes face au casse-tête de l’Ouest lyonnais

Alors que la majorité métropolitaine multiplie les projets dans l’Ouest lyonnais avec un tramway et des Voies lyonnaises, les élus du secteur réclament toujours un métro et s’inquiètent de la diminution des voiries automobiles. Ils espèrent que la Métropole recule comme elle a pu le faire récemment face à des oppositions organisées.

La campagne des élections métropolitaines de 2020 s’était en partie jouée sur la question des mobilités et notamment de l’Anneau des sciences, serpent de mer rapidement enterré par les écologistes. Le périphérique ne sera jamais bouclé et il manquera toujours son tronçon ouest entre le 9e et Gerland. “Historiquement, l’Ouest est le parent pauvre de la métropole en termes d’infrastructures lourdes de transports en commun. C’est un problème qui dure depuis des décennies. Il n’existe pas de lignes qui puissent convaincre nos habitants de changer leurs habitudes de mobilité”, déplore Sébastien Michel, maire LR d’Écully. L’Ouest lyonnais est le territoire où la part des déplacements en voiture est la plus forte. “80 % des habitants vivent dans des maisons avec un jardin, un garage et deux à trois voitures par foyer”, pointe Jean-Charles Kohlhaas, vice-président écologiste de la Métropole chargé des mobilités.