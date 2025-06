Le ministre de la Fonction publique en déplacement dans le Rhône le 16 juin

Le ministre de la Fonction publique sera en visite dans le Rhône les 16 et 17 juin.

Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification sera en déplacement dans le Rhône les 16 et 17 juin. Cette visite sera "consacrée à la fonction publique territoriale et, notamment, aux avancées législatives à venir en matière de protection sociale complémentaire pour les agents publics territoriaux", indique le ministère dans un communiqué.

Laurent Marcangeli se rendra à la rencontre des agents de la mairie de Rillieux-la-Pape. Il visitera également le poste de police municipale de la commune de l'agglomération lyonnaise. Il se rendra ensuite à Sainte-Foy-lès-Lyon au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon afin d'évoquer l'extension de la protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction publique territoriale.

Le ministre inaugurera ensuite les locaux réaménagés de l'Institut régional d'administration de Lyon.