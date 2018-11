Laurent Wauquiez lance une école pour former les candidats aux municipales

Avec cette formation structurée au sein du parti Les Républicains, qu'il dirige, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes veut non seulement dénicher de futurs talents mais aussi devancer Valérie Pécresse et Bruno Retailleau, qui s'apprêtent à lancer leurs écoles.

Eviter de voir lignes dissidentes se garnir, et croître la fronde. Avec le lancement d'une école pour dénicher les talents de demain, en vue des municipales de 2020, Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, entend couper l'herbe sous le pied des cadres dissidents, dans une famille où il a bien du mal à faire l'unanimité. Et pour cause, Valérie Pécresse va présenter sa propre école au sein de sa structure Libres le 1er décembre. Bruno Retailleau devrait faire de même dans son mouvement Force républicaine. Ce système de formation existe déjà dans plusieurs fédérations locales.

Mais aucun instrument de ce type n'existait plus au niveau national depuis la fin des années 1990 et la période Seguin. La première session de formation doit s'achever ce dimanche, en présence de Laurent Wauquiez, écrit le JDD, qui rapporte l'information. "Réarmement idéologique", "instruction civique" et "media-training" seront les trois axes de formation selon les déclaration de Julien Aubert à l'hebdomadaire. Le député du Vaucluse, secrétaire général adjoint du parti, est à l'origine de ce projet d'école.

Une école dont la première promotion compte 41 élèves âgés de 20 à 66 ans. Officiellement, elle doit permettre de dénicher les talents de demain en vue des municipales de 2020. "Au moment de trancher entre deux investitures, évidemment que la commission du parti privilégiera un cadre ayant suivi cette formation", glisse Julien Aubert au JDD... et aux disciples de Valérie Pécresse et Bruno Retailleau