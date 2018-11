La ville de Lyon autorise 12 jours de travail le dimanche en 2019

Comme l'an passé, le conseil municipal de la ville de Lyon a voté douze autorisations exceptionnelles dérogeant à l’interdiction de travail le dimanche.

Comme nous l'écrivions l'an passé, d'abord limité à cinq, le nombre de dérogations exceptionnelles à l'interdiction de travail le dimanche a été porté à douze en 2016, année où la France a accueilli l'Euro de football. Cette augmentation du nombre de jours dérogatoires est devenue la norme depuis et elle va se prolonger en 2019. Ces autorisations seront en lien avec “des événements festifs, touristiques et commerciaux”.

Ce sera le cas du 13 janvier (1er dimanche des soldes d'hivers), du 27 janvier (Sirha), du 30 juin (1er dimanche des soldes d'été), du 7 juillet (finale de la coupe du monde féminine de football et 2e dimanche des soldes), du 8 septembre (Rentrée scolaire et braderie de la Croix-Rousse), du 15 septembre (Journée européenne du patrimoine), du 13 octobre (Festival Lumière) et des dimanches 24 novembre, 1Er, 8, 15 et 22 décembre (fêtes de fin d'année et Fête des lumières). Pour les concessionnaires automobiles, ces dimanches autorisés concerneront le 20 janvier, le 17 mars, le 16 juin, le 15 septembre et le 13 octobre.