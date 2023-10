Le métro B perturbé demain

En raison des travaux d'extension, le métro B ne circulera pas sur la totalité de la ligne demain, lundi 9 octobre.

Le métro B sera (à nouveau) perturbé demain, lundi 9 octobre. À partir de 21h20, la ligne effectuera exceptionnellement son terminus à la station Stade de Gerland-Le LOU.

Les derniers départs de métro qui circuleront sur l'ensemble de la ligne s'effectueront à 21h15 depuis Charpennes et Gare d'Oullins. Ces mêmes perturbations sont également prévues pour le lundi 16 et les mardis 10 et 17 octobre. Pour rappel, la nouvelle ligne prolongée jusqu'à Saint-Genis-Laval-Hôpital Lyon Sud devrait ouvrir le 20 octobre prochain.

Bus relais toutes les 10 minutes

Les TCL indiquent sur leur site que des bus relais seront mis en place. Ils circuleront à partir de 21h35 et jusqu'à 0h35 depuis la station Stade de Gerland - Le LOU ; à partir de 21h18 et jusqu'à 23h58 depuis la gare d'Oullins.