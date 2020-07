Grégory Doucet officiellement élu maire de Lyon

L'élu Europe-Écologie Les-Verts vient d'être élu maire de Lyon. Il succède à Gérard Collomb.

Lors d'un conseil municipal qui se tient ce samedi 4 juillet, Grégory Doucet a été élu maire de Lyon par 51 voix sur 73. Grégory Doucet a accueilli la nouvelle en serrant les poings. Celui dont les listes étaient arrivées en tête dans 7 arrondissements sur 9 et dont le score général a été de 52,4 % (contre 30,8 % pour Yann Cucherat et 16,8 % pour Georges Képénékian) succède ainsi à Gérard Collomb. C'est d'ailleurs ce dernier qui devait lui remettre l'écharpe de maire. Compte tenu du Covid-19, il lui a remis dans une boîte.

En préambule de ce vote, le désormais ancien maire de Lyon a adressé a son successeur et ses colistiers “ses plus vives félicitations”. “Même si la participation a été faible, votre victoire est large et sans discussion. Elle témoigne des inquiétudes de nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, sur le réchauffement climatique, la pollution et la perte de diversité. Oui, les problèmes écologiques se posent de manière aiguë”, a-t-il déclaré.

L'ensemble des nouveaux conseillers municipaux n'était pas présent ce samedi, un élu écologiste du 9e arrondissement ayant été testé positif au Covid-19. Neuf autres élus Verts, principalement du 9e arrondissement, ont été placés en quarantaine.

