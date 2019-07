Grand Lyon (LR) : Alexandre Vincendet soutiendra François-Noël Buffet

Le maire de Rillieux-la-Pape vient d'annoncer publiquement son soutien à François-Noël Buffet pour les municipales de 2020. Mardi soir ce dernier avait été désigné candidat officiel à sa place par la commission nationale d'investiture du parti Les Républicains.

Candidat déchu à l'investiture Les Républicains (LR) pour les élections métropolitaines de 2020, Alexnadre Vincendet a annoncé mercredi qu'il soutenait François-Noël Buffet. “Réunie hier soir à Paris, la commission nationale d'investiture des Républicains a désigné François-Noël Buffet comme chef de file des Républicains pour mener la campagne des élections métropolitaines de mars prochain. Également candidat à cette investiture, j'apporte dès à présent mon soutien plein et entier à François-Noël Buffet pour défendre les couleurs de la droite et du centre, aux côtés des Maires Les Républicains de notre territoire, dont les bilans seront des atouts majeurs dans la campagne”, a déclaré le maire de Rillieux-la-Pape .

“Après la désignation d'Étienne Blanc comme candidat à la ville de Lyon, cette nomination va permettre aux Républicains d'être enfin en ordre de bataille afin de conquérir la Métropole de Lyon”, a ajouté le président de la fédération LR du Rhône. Et de conclure : “Face à la pathétique guerre de pouvoir entre Gérard Collomb et David Kimelfeld et désormais à l'implication, contraire à tous les usages républicains, du Président Macron dans cette campagne, il est de notre responsabilité d'offrir aux grands lyonnais, une alternative crédible pour faire de notre Métropole un territoire dynamique et de qualité au service de ses habitants.”