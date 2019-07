Buffet choisi par les Républicains comme candidat à la métropole de Lyon

François-Noël Buffet a été choisi par Les Républicains comme candidat à la présidence de la métropole en 2020. Il devra notamment faire face à David Kimelfeld et Gérard Collomb.

François-Noël Buffet a été choisi par Les Républicains comme tête de liste aux élections métropolitaines de Lyon en 2020. La commission nationale d'investiture du parti l'a ainsi préféré à Alexandre Vincendet. François-Noël Buffet a déjà tenté de prendre la tête du Grand Lyon en 2001 et 2014, sans y parvenir. Sénateur et ancien maire d'Oullins, cet avocat de formation est âgé de 55 ans. Pour pouvoir exister alors que tous les regards sont braqués sur la bataille entre Gérard Collomb et David Kimelfeld, il va devoir redoubler d'efforts et contrairement aux écologistes il n'aura pas les questions climatiques et pollutions pour le porter. Au sein des Républicains, la peur "d'être invisibles durant cette campagne" "monopolisée par la guerre Collomb / Kimelfeld" ou "le dérèglement climatique et pics de pollution" est bien réelle comme le rappelait récemment à Lyon Capitale une source interne au parti.