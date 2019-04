Fermeture de l'école Lévi-Strauss à Lyon : Perrin-Gilbert écrit à Macron

Alors qu'Emmanuel Macron pourrait annoncer jeudi qu'il n'y aura aucune fermeture d’école jusqu’à la fin du quinquennat, Nathalie Perrin-Gilbert a écrit une lettre au président de la République pour lui demander de laisser ouverte l'école Lévi-Strauss que la ville de Lyon souhaite fermer.

La maire du 1er arrondissement de Lyon a envoyé une lettre à Emmanuel Macron ce mardi pour lui demander de ne pas laisser ouverte l'école Lévi-Strauss que la municipalité lyonnaise a décidé de fermer. Nathalie-Perrin Gilbert a fondé sa demande sur le projet d'allocution du président de la République, dont plusieurs médias ont indiqué qu'il allait annoncer “qu'il n'y aurait “aucune fermeture d’école jusqu’à la fin du quinquennat”. “L'espoir que cette annonce suscite ne doit pas être déçu”, a écrit l'opposante de Gérard Collomb.

“Sois la demande de fermeture de l'école Lévi-Strauss doit émaner du maire de Lyon via son conseil municipal, et il me semble alors que les motifs de cette demande doivent être sérieusement étayés afin que le ministère de l'Éducation nationale et vous-mêmes puissiez prendre une décision éclairée. Soit la demande de fermeture de l'école doit émaner de la maire de 1er arrondissement via son conseil d'arrondissement, ainsi que je le crois au regard du code général des collectivités territoriales (article L2511-16). Auquel cas je vous informe que je demande le maintien de l'école maternelle Lévi-Strauss”, a ajouté Nathalie Perrin-Gilbert.

Pour le moment, Emmanuel Macron n'a rien déclaré officiellement sur les fermetures d'écoles. Son allocution officielle est prévue jeudi soir. Du côté des opposants à la fermeture de l'école, un jugement en référé-suspension sera examiné le 30 avril prochain. Selon ces derniers, “la procédure engagée par Monsieur Corrazol, adjoint au Maire en charge de l’éducation, est viciée”. Ils dénoncent notamment les “faux arguments” avancés par la municipalité pour justifier sa décision. La mairie assure de son côté qu’elle doit fermer l’établissement pour des raisons de sécurité.

