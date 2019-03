Européennes : Sylvie Guillaume (PS) épaulera Raphaël Glucksmann

Sylvie Guillaume devrait rempiler pour un troisième mandat d'eurodéputée. Le bureau national du PS l'a choisie pour former un binôme avec le philosophe Raphaël Glucksmann.

Députée européenne sortante, Sylvie Guillaume a de bonnes chances de rempiler pour un troisième mandat. Après son alliance avec Place publique, le mouvement initié par le philosophe Raphaël Glucksmann, le Parti socialiste a ordonnancé la liste de ses propres candidats. La Lyonnaise Sylvie Guillaume a été retenue comme première des socialistes. Elle occupera donc la seconde place sur la liste. Elle double Christine Revault d’Allonnes, la présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen, longtemps pressentie pour occuper cette position très probablement éligible. Créditée de plus 6 % d'intention de vote la liste emmenée par Raphaël Glucksmann devrait envoyer six ou sept eurodéputés à Bruxelles. "Le bureau national du PS m’a désignée hier soir en tête des femmes de la liste socialiste pour les élections européennes. La liste sera mise au vote des militants le 2 avril. Je suis très honorée de ce choix et j’ai hâte d’entrer dans le vif de la campagne avec Place publique", s'est félicitée Sylvie Guillaume sur Twitter ce mercredi matin.