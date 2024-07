Élections législatives : tout savoir sur la 7e circonscription du Rhône avant le second tour

A quelques jours du second tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux d'un scrutin historique, circonscription par circonscription. Zoom sur la septième.

La 7e circonscription du Rhône s'étend du nord de la Métropole (Rillieux-la-Pape) aux premières communes de l'Est (Vaulx-en-Velin et Bron). Elle a souvent envoyé des députés de gauche, principalement socialistes, au Palais Bourbon. Le député sortant, Alexandre Vincendet, est candidat à sa succession.

Les qualifiés au second tour

Abdelkader Lahmar (LFI / Front Populaire) - 46%

Alexandre Vincendet (Horizons) -27.05%

Cédric Pignal (RN) - 21,28%

Les résultats des précédents scrutins

Premier tour des élections législatives anticipées :

Abdelkader Lahmar (LFI / Front Populaire) - 46%

Alexandre Vincendet (Horizons) -27.05%

Cédric Pignal (RN) - 21,28%

Myriam Fontaine (LR) - 3,52%

Thomas Spreux (Lutte ouvrière) - 1,21%

Régine Benon (Reconquête) -0,94%

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

LFI : 27,1%

Rassemblement national : 21,9%

Renaissance : 12 %

Parti socialiste : 12%

Les Républicains : 6,5%

Reconquête : 5,1%

Les Écologistes : 5%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Alexandre Vincendet (LR) : 23,8%

Abdelkader Lahmar (Nupes) : 30,9%

Anissa Kheder (Ren) : 17,4%

Tiffany Joncour (RN) : 11,4%

Second tour des élections législatives 2022 :

Alexandre Vincendet (LR) : 53,4%

Abdelkader Lahmar (Nupes) :46,6%

Lire aussi : Législatives dans le Rhône : les candidats dans votre circonscription

L'enjeu : Alexandre Vincendet peut-il se sauver ?

Sur le papier, l'arithmétique électoral ne laisse guère de doute quant à l'issue du second tour dans la 7e circonscription. Le second tour se jouera dans une triangulaire où les 46% d'Abdelkader Lahmar, candidat Insoumis du Nouveau Front populaire, ont des allures de sésame pour l'Assemblée nationale. Le député sortant LR puis Horizons Alexandre Vincendet pensait pouvoir contenir la montée du RN dans la circonscription et se qualifier dans un duel comme en 2022. Son pari a échoué et il devrait en payer le prix fort.