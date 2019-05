Élections européennes : “C’est un échec personnel pour Emmanuel Macron”

Sylvie Guillaume, 2e sur la liste Place Puiblique-PS qui a reçu 6,3 % des suffrages selon les premières estimations.

“Je suis satisfaite, contente d'être élue et que notre liste envoie des élus au parlement européen. Pas une surprise pour ceux qui ont suivi la campagne. La désunion de la gauche a fait que nos résultats sont fractionnés. La première connotation c’est le résultat du RN qui a tenu un discours d’une indigence crasse du RN qui a fait une campagne pitoyable contre Emmanuel Macron. Il faut aussi souligner le très faible score de la liste LR qui doit poser la question de leadership dans ce parti politique. Enfin concernant Emmanuel Macron, il a occulté pendant 6 mois les enjeux européens pour se concentrer sur sa personne. C’est un échec personnel pour lui. Ça l'oblige à considérer que sa politique et sa personne sont mises en cause. A minima, il doit changer de politique peut-être par changement d'hommes et de femmes.

Le score du RN est évidemment inquiétant. Mais il faut regarder ce que fait le RN au parlement, c'est à dire rien du tout. On aura donc l'occasion de combattre à la fois l'Europe libérale qui a pris un sacré coup ce soir et l'Europe des nationalistes. Concernant la Gauche, le challenge de demain c'est de continuer à discuter. On a une pratique qui fonctionne au niveau européen, il faut qu'elle continue et se poursuive au niveau national.”