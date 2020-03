Élections à Lyon : qui est Agnès Marion ? (RN)

Agnès Marion souhaite mettre en place localement le rassemblement des forces frontistes avec Andréa Kotarac (ex-LFI). Un RN dans lequel elle incarne le trait d’union entre ancienne et nouvelle générations.

Conseillère d’arrondissement dans le 7e et conseillère régionale, Agnès Marion va reprendre le flambeau de Christophe Boudot au Rassemblement national à Lyon. Originaire de Haute-Savoie, l’élue RN grandit à Avignon avant de s’installer à Lyon pour ses études de lettres. Elle entre très rapidement au FNJ, tendance Front du Sud, dans les années 1990, alors qu’elle est à la faculté. “J’étais simple militante, colleuse d’affiches. Je me présente réellement pour la première fois en 2007, au moment le plus compliqué pour le FN, dans la 10e circonscription du Rhône”, explique-t-elle.

Elle participe ensuite à la refondation du parti avec Marine Le Pen. Pendant dix ans, elle assure la transition entre les historiques du parti frontiste, dont Bruno Gollnisch qui lui a mis le pied à l’étrier, et la jeune génération incarnée à la métropole par Andréa Kotarac.

“L’âge moyen de nos candidats à Lyon est aujourd’hui de 42 ans. C’est mon âge. Je suis en quelque sorte le point d’équilibre et un peu la maman du mouvement, ici”, note-t-elle. Pour avoir plus de chance d’être élue, elle a décidé de quitter le 7e arrondissement pour le 8e, réputé plus favorable au RN. C’est d’ailleurs de cet arrondissement qu’était ressorti le seul élu RN à la ville : Christophe Boudot. L’électorat urbain de Lyon, qui a plébiscité Emmanuel Macron en 2017, demeure toujours défavorable à son parti. Tout l’enjeu pour elle sera de conserver au moins un siège au conseil municipal.

Bio express :

Agnès Marion, 42 ans

• Née à Sallanches

• Maîtrise Lettres classiques et modernes,

• Éditrice

• Milite au FN depuis 1997

• Se présente en 2007 aux législatives sur la 10e circonscription du Rhône

• Conseillère d'arrondissement du 7e depuis 2014

• Élue au conseil régional en 2015

