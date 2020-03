Élections à Lyon : notre hors-série en ligne pour tout comprendre

À scrutin historique, hors-série spécial. Lyon Capitale publie ce mercredi un numéro consacré aux élections municipales et métropolitaines pour tout savoir avant les votes des 15 et 22 mars prochain.

Les 15 et 22 mars prochains, les Lyonnais et Grands Lyonnais vont être appelés à voter pour renouveler leurs exécutifs municipaux. Grande première en 2020, pour la première fois les électeurs choisiront leurs élus à la métropole. Une nouveauté qui brouille un peu plus les cartes de cette élection sur 14 circonscriptions. Au milieu de cette petite révolution électorale à Lyon : Gérard Collomb.

Celui qui a fait du Grand Lyon une collectivité locale est de plus en plus contesté, notamment dans son propre camp. Le Baron élu dès le premier tour en 2008 a décidé de quitter l’hôtel de ville de Lyon, pour livrer un dernier round électoral à la métropole, et récupérer le siège de président qu’il a laissé lors de son départ à l'Intérieur en 2107. Face à lui, la vague verte attendue en France pourrait faire quelques remous ici, à la ville comme à la métropole. Dans le même temps, droite et gauche fourbissent leurs armes pour reprendre la main à la faveur d’accords de 2e et 3e tour dont l’issue demeure totalement incertaine.

Pour y voir plus clair, Lyon Capitale publie un hors-série sur ces élections municipales et métropolitaines. Retour sur le bilan de Gérard Collomb, analyse des alliances possibles, portraits des candidats, principaux enjeux locaux, projets politiques, élections à Villeurbanne et dans l’Est lyonnais, vous saurez tout sur ces scrutins. Nous avons fait le choix de distribuer ce numéro spécial gratuitement en ligne dans un format PDF téléchargeable ci-dessous et en format papier pour plus de confort de lecture disponible ce matin kiosque au prix de 2€.

Bonne lecture.

Hors série Elections à Lyon by Lyon Capitale on Scribd