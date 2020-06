“Connards” d’électeurs écologistes à Lyon : Cucherat défend Marguin

La tête de liste de l’alliance Collomb/LR à la ville de Lyon a défendu Christophe Marguin après les propos de ce dernier sur les électeurs écologistes.

L'arrivée possible des Verts au pouvoir à Lyon et à la métropole fait déjà fleurir les noms d'oiseau. Dans un reportage diffusé ce dimanche 21 juin dans l'émission Cpolitique de France 5, Christophe Marguin, patron des Toques blanches, présent sur les listes Cucherat/Blanc, a lâché quelques amabilités en direction des électeurs écologistes : “Ceux qui me font de la peine, c'est les connards qui votent pour eux. Parce que c'est eux qui sont graves. Ils sont dans leur idéologie, dans leur monde écologique.”

Sur Twitter, Yann Cucherat a estimé que les mots de son colistier avaient “dépassé sa pensée !” L'occasion pour le candidat qui s'est allié avec LR d’agiter de nouveau le chiffon rouge de la peur de la décroissance. “Dans un contexte électoral inédit à Lyon, ses inquiétudes, qui sont aussi celles de beaucoup de Lyonnais, ne doivent jamais s'exprimer de la sorte. L’inquiétude légitime de nos entrepreneurs lyonnais doit cependant être entendue. Nous ne voulons pas d’une politique qui fermerait la porte au développement économique de Lyon”, a-t-il justifié. D’accord sur le fond, mais pas sur la forme donc.