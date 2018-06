Collomb : de nouveaux moyens pour moderniser la police

Pour moderniser les forces de police, Gérard Collomb souhaite pérenniser l’usage des caméras portatives par la police municipale et fournir 60 000 tablettes et mobiles aux forces de l’ordre.

Où en est l'expérimentation des caméras portatives individuelles par les forces de police municipale ? La question, posée par la députée de la 7e circonscription du Rhône Anissa Khedher à Gérard Collomb mercredi dernier à l’Assemblée, tient à cœur à l’élue. Et pour cause, comme elle le rappelle, le 5 juin dernier “à Vaulx-en-Velin, des regains de violence ont conduit au caillassage des locaux de la police municipale”. Ce dispositif serait selon Anissa Kheder “un succès”, qui a “fait chuter de manière significative l’agressivité à laquelle les agents sont confrontés, tout en assurant le respect des libertés de chacun, en accord avec la CNIL”. Gérard Collomb lui a répondu qu’après un an de mise en pratique, l’expérience “s’avère extrêmement positive”. Aussi, le ministre de l’Intérieur souhaite pérenniser cette pratique. “Une proposition de loi, déposée et votée au Sénat en ce sens, sera examinée prochainement par l’Assemblée nationale”, a-t-il fait savoir.

La réponse de l’ancien édile lyonnais ne s’est pas arrêtée là. Il a tenu à préciser que “nos policiers peuvent désormais agir de manière plus efficace parce qu’ils sont équipés de tablettes et de smartphones grâce auxquelles ils ont un accès immédiat aux fichiers”. Une modernisation des moyens qui devrait se concrétiser par la distribution aux forces de l’ordre de 60 000 tablettes et mobiles, ainsi que par une simplification des procédures.