Alliance LREM/LR : un député quitte les listes de Gérard Collomb

Jean-Luc Fugit a annoncé ce mardi soir qu'il renonçait à sa candidature sur les listes Collomb LR dans la circonscription Lones et Coteaux.

Numéro 3 sur la liste de Gérard Collomb dans la circonscription Lones et Coteaux, Jean-Luc Fugit a annoncé qu'il renonçait à sa candidature. “En accord avec mes propres valeurs, j’ai décidé de ne pas être candidat au second tour des élections à la Métropole de Lyon”, a-t-il déclaré.

Une critique de l'alliance entre le maire de Lyon et la droite LR ? Pas vraiment selon le communiqué du député qui a “salué la décision de Gérard Collomb, qui a renoncé à la présidence de la Métropole pour permettre la formation d’une grande coalition, au-delà du cadre des partis politiques des uns et des autres.”

D'après l'élu du sud du département, “cette coalition permettra de rassembler celles et ceux de différentes sensibilités, qui placent l’enjeu social et environnemental au centre de toutes les préoccupations tout en refusant l’écologie radicale et punitive de l’extrême gauche.”

Et de conclure : “En tant que député de la onzième circonscription législative du Rhône, je continuerai à suivre ce second tour du scrutin métropolitain avec la plus grande bienveillance, en appelant de mes vœux à ce que le choix de cette union permette de faire gagner nos valeurs progressistes, et parmi elles, celle de l’alliance de l’économie, du social et de l’écologie, qui constitue le cœur de mon engagement politique.”