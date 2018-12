A45 : Wauquiez, Ziegler et Perdriau saisissent le Conseil d'État

Les trois élus ont annoncé qu'ils avaient saisi le Conseil d'État pour contester l'abandon par le gouvernement du projet d'A45.

Dans un communiqué, Laurent Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes, Georges Ziegler, président du département de la Loire et Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole, ont annoncé qu'ils avaient saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation à propos de l'annonce de l'abandon par le gouvernement du projet d'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Etienne.

En octobre dernier, après plus de trente ans de débats sur l’A45, la ministre en charge des Transports a tranché.“Si l’A45 était simple et consensuelle, elle serait déjà faite. Nous travaillons sur les meilleures alternatives”, avait-elle déclaré. Une décision incompréhensible à l'époque pour Laurent Wauquiez et Gaël Perdriau, partisans du projet, qui ont dénoncé une “méthode indigne”. Ils avaient alors assuré que leur combat “allait continuer”. La déclaration d’utilité publique de l'autoroute sera valable jusqu’en juillet 2020.