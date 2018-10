Saint-Étienne-Lyon : l’A45 définitivement enterrée

Le projet d’autoroute entre Lyon et Saint-Étienne a été abandonné par le Gouvernement, a assuré la ministre des Transports, Élisabeth Borne. En attendant, les problèmes continuent et les solutions peinent à émerger. Le combat va continuer, assurent ses partisans.

Le “combat va continuer”

Il vous reste 76 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Le serpent de mer s’est fait couper la tête. Après plus de trente ans de débats sur l’A45, l’autoroute qui devait relier Lyon et Saint-Étienne ne verra pas le jour. “Si l’A45 était simple et consensuelle, elle serait déjà faite. Nous travaillons sur les meilleures alternatives”, a déclaré Élisabeth Borne, la ministre des Transports. Une décision incompréhensible pour Laurent Wauquiez et Gaël Perdriau, partisans du projet, qui ont dénoncé une “méthode indigne”. Ils ont envoyé un courrier à la ministre “pour qu’elle ait le courage de donner sa décision aux acteurs locaux” plutôt que “dans un bureau parisien devant des parlementaires LREM de la région”.