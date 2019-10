À Lyon, Macron annonce 14,5 milliards pour le Fonds contre le sida

© Photo by Ludovic MARIN / AFP

Plus de 14 milliards d'euros vont être récoltés pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a annoncé ce jeudi Emmanuel Macron.

Ce matin avant les rencontres bilatérales avec des chefs d’États africains, Emmanuel Macron avait prévenu : “Je ne laisserai personne quitter Lyon tant que cette somme de 14 milliards ne sera pas obtenue”. Le pari semble donc tenu puisque le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme va bénéficier d'au moins 14,5 milliards d'euros durant les 3 prochaines années. “Avec Bill (Gates), avec Bono, avec Peter (Sands, directeur exécutif du fonds-), et l'engagement de la France, on s'engage à lever (...) au moins 100 millions de dollars supplémentaires pour pouvoir être au moins aux 14,5 milliards d'ici aux prochaines semaines”, a déclaré le président de la République. La France financera a près de 1,5 milliard sur trois ans ce fonds.

L'objectif est désormais d'éradiquer les trois maladies d'ici 10 ans. “Nous n'avons pas le choix. Trop d'enfants nous attendent. Ils ne veulent pas de notre charité, mais juste avoir une vie normale. Choisir d'être amoureux de qui ils veulent. Simplement vivre. C'est ça dont nous parlons”, a déclaré Emmanuel Macron.

Hier, lors du dîner organisé à l'hôtel de ville de Lyon, il avait lancé : “Honte sur nous si nous ne le faisions pas, parce que nous n'avons pas gagné ce combat. Ni en terme de traitement ni en tête de recherche.”