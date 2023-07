On a testé pour vous la balade naturopathie à La Plagne en Savoie

Lyon Capitale a testé pour vous la balade plantes sauvages comestibles et médicinales avec une naturopathe à La Plagne, en Savoie.

Et si la naturopathie vous aidait à mieux comprendre la flore en randonnée ? La naturopathe Yalikha Turmel nous emmène sur le chemin du Bioley, au-dessus d'Aime-la-Plagne, en Savoie. Et c'est parti pour une balade de deux heures. "Le but étant avant tout de se concentrer sur quelques plantes majeures présentes sur le chemin de la balade, jusqu'à ce que l'on sache à quoi elles servent", explique la coach sportive.

Reconnaître les plantes en montagne

Sur le chemin, la guide nous présente l'étendue des bienfaits des plantes, qui sont, à la fois comestibles et médicinales. Là, c'est une aubépine, un petit arbre de la famille des rosacées. "C'est une plante calmante pour réguler le rythme cardiaque et faire circuler le sang", décrit Yalikha, en plus d'avoir des bienfaits sur le corps, cette plante est également comestible et a même un goût de fraise des bois. À noter que dans la famille des rosacées, on retrouve les fraisiers, les poiriers, ou encore les pommiers. En outre, la plupart des fleurs à cinq pétales font partie de cette famille. Des milliers de plantes nous environnent chaque jour, et les reconnaître lors de sorties en montagne pourrait être un atout.

Une multitude de plantes sur la balade avec Yalikha Turmel @ CG

À côté des rosacées, on peut apercevoir une rangée de noisetiers. "Les noisetiers sont très bénéfiques pour la circulation sanguine. Je conseille de l'utiliser en infusion", recommande Yalikha. D'ailleurs, les bienfaits de la plante divergent selon son mode de consommation, en infusion ou en décoction. Pour la cuisiner en décoction, il est conseillé de plonger la plante dans de l'eau bouillante.

Yalikha Turmel, naturopathe à Aime-la-Plagne

"L'idée est de monter qu'on peut faire beaucoup de chose avec pas grand chose sous le coude" Yalikha Turmel, naturopathe

Tout le long de la promenade, Yalikha mène des interactions avec ses participants. Et tant mieux. Ces interactions permettent avant tout de rendre l'expérience plus vivante et nous évite surtout un "bourrage de crâne".

Mais attention, "il ne faut utiliser les plantes que si on est sur de connaître ses propriétés", met en garde la bretonne. À noter que le naturopathe n'est pas un médecin. Par conséquent : il n'a pas de patients, il ne diagnostique ni ne soigne les maladies, ne prescrit pas de médicaments et ne modifie en aucun cas le traitement de votre médecin.

Yalikha le fait savoir à plusieurs reprises lors de la balade. Elle vient donc dispenser des conseils d'hygiène de vie à l'aide de mode naturel.

Atelier cuisine à base d'épicéa et de plantain

Après l'effort, le réconfort. Pour apporter un brin de plaisir suite à la découverte des mille et unes plantes sur notre parcours, c'est l'heure de l'atelier cuisine. D'abord, on vient cueillir l'épicéa, les pousses de sapin, puis on les hache en morceau. Avec du fromage blanc "pas très fort pour bien sentir le goût citronné de l'épicéa", ajoute la coach sportive. Et on mélange le tout avec une tranche de pain évidemment. Le mix fonctionne bien, c'est une idée simple et efficace à faire en montagne. En plus des pousses de sapins, la férue de plantes nous a concocté une recette à base de feuille de plantain. À contrario, cette recette nécessite d'avoir de la farine et des œufs sur soi, ainsi qu'un réchaud et un récipient, un peu plus encombrant pour les balades. De notre point de vue, cette recette avait moins de goût que celle de l'épicéa.

Fromage de Céraq mélangé à de l'épicéa @ CG

Pour ceux qui veulent s'aventurer en montagne, il n'y a plus qu'à se munir d'un carnet de plantes ou télécharger l'application PlantNet pour savoir quelles sont celles qui sont comestibles et ou médicinales.

Pour 40 euros par personne et 20 euros pour les moins de 16 ans, la conseillère en diététique chinoise propose des balades adaptées selon l'implantation de la flore, toujours sur le même secteur d'Aime-la-Plagne, entre avril et fin octobre. À noter que les personnes à mobilité réduite peuvent également s'inscrire à l'atelier cuisine de plantes.