Lyon : le salon du chocolat souffle sa 10e bougie

Après deux reports consécutifs, le salon du chocolat revient pour son 10e anniversaire, au Centre des Congrès, à la Cité Internationale, à Lyon, jeudi 10 novembre.

Le salon du chocolat fait son grand retour à l'occasion de sa 10e édition, dans la capitale de la gastronomie, au Centre des Congrès, à Lyon, du 11 au 13 novembre.

Quoi de mieux qu'une soirée de lancement avec le célèbre défilé de robe en chocolat pour lancer la soirée d'inauguration ? La soirée inaugurale avec le défilé de robe en chocolat a marqué les esprits.

13 tenues pour le défilé de robe en chocolat

Au total, 13 modèles ont défilé lors de la soirée inaugurale, sous le thème de " l'excellence au service du glamour". Chacun d'entre eux représentait une maison chocolatière, en portant des tenues ornementées de chocolat. Pétales de rose, viking, Poseïdon, le chaperon rouge (ou chocolaté)... Chacune des robes a été applaudie par le public, lui-même conquis.



Parmi les modèles choisis, on retrouve Esther Coutin, Miss Auvergne-Rhône-Alpes 2022, qui représentait Florent Thevenon Chocolaterie, Mélina Robert-Michon, athlète française de lancer de disque, ou encore Gwendal Peizerat, champion du monde en danse sur glace en 2000. Fabien Brunet, chef pâtisserie formateur à l'Institut Paul Bocuse, Voisin, Maison Pépin, la cheffe chocolatière Karen Chocolat, Pascal Bayle formateur chocolatier pour l'IMT Grenoble et d'autres encore en collaboration avec des stylistes, tels qu'Angel Sewing, ont participé à l'élaboration des robes en chocolat du défilé.

Le chocolat, une gourmandise qui réunit

Plus de 60 exposants sont venus des quatre coins de la France pour faire déguster leurs saveurs et faire connaître le savoir-faire artisanal durant ces trois jours de salon.

"Plus qu'une histoire d'amour, le métier de chocolatier est un métier d'avenir, dans lequel nous avons des jeunes talents qui réinventent avec audace ce plaisir gourmand"

Gérald Palacios, président du salon du chocolat

Le programme de cette année se veut donc innovant. En plus des espaces traditionnels, avec stands, de nouveaux espaces ont été conçus pour agrémenter les trois jours du week-end. Comme le "cake time" où le public pourra déguster des desserts d'exception créés par Vincent Thomassin (InterContinental Lyon), ou encore les éclairs des Eclaireurs. Un espace de formation est prévu, afin que les chocolatiers et artisans s'expriment sur leur métier et leurs attentes. Des ateliers seront dédiés aux nouvelles techniques de travail développées autour du travail du chocolat complètement inconnues du grand public.

